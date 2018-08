Operário-PR, Bragantino e Botafogo-SP garantem o acesso para a Série B em 2019

Operário-PR, Bragantino-SP e Botafogo-SP são os novos integrantes da Série B em 2019. Eles garantiram as suas vagas neste domingo, quando foram disputados os confrontos de volta das quartas de finais do Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Os três times também estão nas semifinais e seguem atrás do título da temporada. A decepção sobrou para a torcida pernambucana, que viu Santa Cruz e Náutico eliminados.

Um dos jogos semifinais já está definido entre Operário e Bragantino. O outro será entre Botafogo-SP e o vencedor do confronto entre Atlético Acreano-AC e Cuiabá-MT, que se enfrentam nesta segunda-feira, em Rio Branco, capital do Acre. A vantagem é do time do Mato Grosso, que venceu em casa por 2 a 0 e na volta pode perder por até um gol de diferença.

Em Ponta Grossa (PR), o Operário confirmou a sua vaga ao vencer o Santa Cruz por 3 a 0, devolvendo com juros a derrota no estádio do Arruda, no Recife, por 1 a 0. Os gols foram marcados por Alison, Schumacher e Dione. É a primeira vez que o time paranaense vai disputar a Série B em seu novo formato. Mas foi campeão da Série D no ano passado e nesta temporada já tinha conquistado o aceso à elite paranaense. O clube pernambucano segue na Série C, onde caiu no ano passado.

O Bragantino segurou o empate por 1 a 1 contra o Náutico, na Arena Pernambuco, no Recife. Mas como tinha vencido em Bragança Paulista (SP) por 3 a 1, poderia perder até por um gol de diferença. Fez melhor. Saiu na frente com Matheus Peixoto no primeiro tempo e só levou o empate aos 38 minutos da segunda etapa, em gol marcado por Wallace Pernambucano.

Decepção para mais de 27 mil pagantes. O Náutico, rebaixado no ano passado, segue na Série C, enquanto que o Bragantino volta à Série B dois anos após cair.

A terceira vaga foi definida com lances de dramaticidade no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). O Botafogo paulista precisava devolver a derrota para o Botafogo, da Paraíba, sofrida em João Pessoa, por 1 a 0, mas só conseguiu a vitória por com um gol de Caio Dantas, aos 47 minutos do segundo tempo. Depois levou a vaga na cobrança de pênaltis por 4 a 3.

Muita festa no estádio, que recebeu mais de 23 mil torcedores. É a primeira vez que o time tricolor paulista participa da Série B em sua nova formatação, embora já tenha disputado a antiga segunda divisão nacional há 22 anos.

Confira a rodada de volta das quartas de final da Série C:

Domingo

Operário-PR 3 x 0 Santa Cruz-PE (ida - 0 x 1)

Náutico-PE 1 x 1 Bragantino-SP (ida - 1 x 3)

Botafogo-SP 1 (4) x (3) 0 Botafogo-PB (ida - 0 x 1)

Segunda-feira

21 horas

Atlético Acreano-AC x Cuiabá-MT (ida - 0 x 2)