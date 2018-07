Operário-PR dispara na ponta e se aproxima de vaga; Santa Cruz se consolida no G4

A Série C do Campeonato Brasileiro - a terceira divisão nacional - teve cinco jogos neste domingo para completar a 13.ª rodada. Enquanto o Operário-PR disparou na liderança do Grupo B, o Santa Cruz-PE aproveitou o duelo contra o lanterna Remo-PA para arrancar uma vitória no estádio do Arruda, no Recife, e entrar de vez no G4 do Grupo A.

+ Confira a tabela da Copa do Mundo da Rússia

Em Pernambuco, o Santa Cruz venceu o Remo por 2 a 0 e subiu para o terceiro lugar do Grupo A, chegando aos 20 pontos e ultrapassando o Confiança-SE, com 19 em quarto. O Remo, por outro lado, segue estacionado na lanterna com 11 pontos, quatro atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Salgueiro-PE, que perdeu por 2 a 1 para o líder Atlético Acreano-AC, que tem 26, na Arena da Floresta, em Rio Branco.

Quem também enfrentou o lanterna e se deu bem foi o Operário-PR. Na Arena Joinville, em Joinville (SC), o time paranaense derrotou o Joinville-SC por 3 a 1, de virada, chegando aos 29 pontos, 14 na frente do Luverdense-MT, primeiro time fora do G4 no Grupo B. Desta forma, só precisa de mais uma vitória para garantir a classificação antecipada às quartas de final.

OUTROS JOGOS

Pelo Grupo A, Globo-RN e Juazeirense-BA ficaram no 1 a 1, no estádio Barretão, em Ceará-Mirim (RN), e o Botafogo-PB derrotou o ABC-RN por 2 a 0, no estádio Almeidão, em João Pessoa. Após estes resultados, paraibanos e potiguares têm 17 pontos cada, em quinto e sexto lugares. O clube de Natal soma 15, em sétimo, e o baiano é ainda o nono e penúltimo colocado, com 13.

Confira a 13.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Tupi-MG 1 x 3 Cuiabá-MT

Bragantino-SP 2 x 1 Tombense-MG

Volta Redonda-RJ 1 x 0 Botafogo-SP

Luverdense-MT 2 x 2 Ypiranga-RS

Confiança-SE 2 x 3 Náutico-PE

Domingo

Globo-RN 1 x 1 Juazeirense-BA

Santa Cruz-PE 2 x 0 Remo-PA

Atlético Acreano-AC 2 x 1 Salgueiro-PE

Botafogo-PB 2 x 0 ABC-RN

Joinville-SC 1 x 3 Operário-PR