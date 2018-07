Operário-PR e América-RN avançam à próxima fase da Série D

Diferentemente dos anos anteriores, a quinta e penúltima rodada não definiu tantos clubes para a disputa da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Após 24 jogos disputados neste domingo pela quinta rodada, a penúltima da fase classificatória, apenas quatro clubes estão garantidos matematicamente no próximo estágio da competição: Rio Branco-AC, Portuguesa-RJ, Operário-PR e América-RN.

Os dois últimos a avançarem nesta edição da quarta divisão nacional foram o Operário e o América. Em Ponta Grossa, no Paraná, o Operário levou um susto ao levar um gol do São Paulo-RS, mas depois virou o placar para 3 a 1 e confirmou a liderança do Grupo A15, com 12 pontos, cinco na frente do Brusque-SC, o vice-líder. Os dois se enfrentam na sexta rodada em Santa Catarina.

Já o América-RN está classificado para a próxima fase pela campanha que realiza dentro do Grupo A9. O time assegurou a sua vaga ao vencer o Sergipe-SE por 3 a 2, na Arena das Dunas, em Natal, e atingir os 12 pontos. Pode até ser alcançado pelo vice-líder Jacobina-BA, com nove pontos, mas os dois estariam classificados.

A sexta e última rodada desta fase vai ser toda disputada no próximo domingo e com todos os jogos começando às 18 horas. O regulamento prevê que os líderes dos 17 grupos avançam à segunda fase, juntos com os 15 melhores segundos colocados por índice técnico. Ou seja, dois vice-líderes vão ser eliminados da fase de mata-mata que vai começar com 32 clubes.

A expectativa é de quem termine em segundo lugar com dez pontos continue na competição. Isso pode ser confirmado, nesta segunda-feira, desde que o São Bernardo vença a Internacional-SC, na cidade catarinense de Lages, e chegue aos 12 pontos e na liderança do Grupo A16.

Confira os jogos da 5.ª rodada da Série D:

Sábado

Portuguesa-RJ 2 x 1 Audax-SP

Ceilândia-DF 3 x 0 Sinop-MT

Caldense-MG 2 x 0 Red Bull Brasil-SP

Espírito Santo-ES 1 x 1 Boavista-RJ

Ituano-SP 0 x 0 PSTC-PR

Metropolitano-SC 1 x 0 São José-RS

Portuguesa-SP 3 x 0 Bangu-RJ

Domingo

Operário-PR 3 x 1 São Paulo-RS

América-RN 3 x 2 Sergipe-SE

Guarani de Juazeiro-CE 0 x 2 Globo-RN

Jacobina-BA 3 x 0 Murici-AL

Cordino-MA 2 x 1 Altos-PI

Itabaiana-SE 1 x 0 Campinense-PB

Coruripe-AL 2 x 3 Central-PE

Novo Hamburgo-RS 1 x 1 Foz do Iguaçu-PR

Parnahyba-PI 2 x 0 América-PE

Itumbiara-GO 0 x 1 URT-MG

Atlético-PE 1 x 0 Fluminense-BA

Tocantins-TO 0 x 1 Santos-AP

São Raimundo-PA 1 x 1 Fast Clube-AM

Potiguar-RN 1 x 2 Guarany de Sobral-CE

Comercial-MS 2 x 3 Anápolis-GO

Sousa-PB 2 x 2 Juazeirense-BA

Ríver-PI 2 x 1 Maranhão-MA

Princesa do Solimões-AM 1 x 0 Atlético-AC

Rio Branco-AC 0 x 0 São Francisco-PA

Genus-RO 1 x 0 São Raimundo-RR

União-MT 1 x 1 Luziânia-DF

Baré-RR 1 x 2 Gurupi-TO

Segunda-feira

19h30

Aparecidense-GO x Sete de Setembro-MS

20h

Internacional-SC x São Bernardo-SP

20h30

Trem-AP x Real Desportivo-RO