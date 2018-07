Operário-PR é o 1º clube a se classificar às quartas da Série C

O Operário de Ponta Grossa (PR) é o primeiro clube a se classificar às quartas de final da Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo novato na divisão, após acesso ano passado na Série D, o time paranaense chegou aos 32 pontos, disparando na liderança isolada do Grupo B.

Neste sábado, o Operário foi até a cidade mineira de Tombos e venceu a Tombense, por 1 a 0. Mesmo ainda na 14ª rodada, o Operário-PR abriu 16 pontos em relação ao Volta Redonda, quinto colocado, e que soma 16 pontos após vencer o Luverdense, por 2 a 0.

Outro time praticamente classificado é o Cuiabá, vice-líder, com 28 pontos, após golear por 5 a 0 o lanterna Joinville, com 10 pontos. Para não avançar, o time do Mato Grosso teria que perder seus últimos quatro jogos e o Volta Redonda vencer todos.

O Botafogo-SP confirmou a terceira posição, com 27 pontos, ao vencer o Tupi, por 4 a 2, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. O time mineiro é vice-lanterna, com 14 pontos. Outro time paulista, o Bragantino, segue em quarto lugar, agora com 25 pontos, após empatar por 1 a 1 com o Ypiranga, na cidade gaúcha de Erechim. Tombense e Luverdense têm 15 e o Ypiranga 16 pontos.

GOLEADAS

A rodada apresentou goleadas no Grupo A. No Frasqueirão, o ABC goleou por 4 a 0 o Confiança e ambos ficam na briga pelo G4. O ABC é quinto, com 18 pontos, um a menos do que o próprio time sergipano, com 19.

A surpresa ficou para a goleada da Juazeirense por 4 a 0 em cima do Atlético Acreano, ainda líder com 26 pontos. Os baianos, com 16 pontos, deixaram de momento a zona de rebaixamento.

No Arruda, o Santa Cruz permitiu o empate do Globo-RN nos acréscimos, ficando no 1 a 1. O resultado o manteve na terceira posição, agora com 21 pontos, um atrás do rival Náutico. O Globo é o sétimo, com 18 pontos. O Remo, lanterna com 12 pontos, empatou sem gols em casa com o Botafogo-PB, com 18 pontos, em sexto lugar.

A rodada termina apenas na segunda-feira, com o jogo isolado entre Salgueiro e Náutico, às 21h15, no estádio Cornélio de Barros, no sertão pernambucano.

Confira os jogos da 14ª rodada da Série C:

Sábado

Tombense 0 x 1 Operário-PR

Ypiranga 1 x 1 Bragantino

Botafogo-SP 4 x 2 Tupi

Cuiabá 5 x 0 Joinville

Volta Redonda 2 x 0 Luverdense-MT

ABC-RN 4 x 0 Confiança-SE

Juazeirense 4 x 0 Atlético-AC

Remo-PA 0 x 0 Botafogo-PB

Santa Cruz 1 x 1 Globo-RN

Segunda-feira

21h15

Salgueiro-PE x Náutico-PE