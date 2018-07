Operário-PR bate Atlético-AC e fará final da Série D contra o Globo-RN

O Operário-PR vai fazer a final do Campeonato Brasileiro da Série D contra o Globo-RN. Na noite de segunda-feira, no jogo de volta das semifinais, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, o clube paranaense se impôs ao Atlético-AC e venceu por 2 a 0. Na ida, os dois times tinham empatado por 0 a 0.

Classificado, o time do interior do Paraná vai fazer o jogo de volta da decisão em casa, já que tem melhor campanha do que o Globo, o outro finalista. No domingo, o clube potiguar eliminou a Juazeirense com uma vitória por 2 a 0. Os quatro clubes que chegaram nas semifinais garantiram o acesso para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2018.

O jogo foi liquidado logo no começo. Robinho marcou aos oito e o veterano Schumacher ampliou aos 15 minutos. A partir daí, só houve festa da torcida que, outra vez, lotou as arquibancadas do estádio para apoiar o Operário, que disputa a segunda divisão paranaense.

As datas das finais, bem como os horários, ainda não foram divulgados pelo CBF, já que a entidade ainda precisa do aval do canal de televisão que tem os direitos de transmissão. A tendência é de que os jogos ocorram nos dois próximos domingos.