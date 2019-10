Operário-PR vence de virada e mantém o São Bento na lanterna da Série B

De virada, o Operário-PR venceu o São Bento por 2 a 1, neste sábado, no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, em partida válida pela 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o time paranaense subiu para a nona colocação, com 43 pontos. Agora são três jogos sem derrota. O São Bento segue na lanterna, com 27 pontos e sofreu a terceira derrota consecutiva - antes, havia perdido para o Sport e Coritiba.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Antes dos 15 minutos, o São Bento chegou três vezes com perigo ao gol de Rodrigo Viana. De tanto pressionar, o time paulista abriu o marcador aos 16. Marcos Martins bateu escanteio e Doriva tocou de cabeça para o gol.

Não deu tempo de comemorar. Cinco minutos depois sofreu o empate, com o lateral Mailton em cobrança de falta. Os dois times ainda tentaram chegar ao ataque, mas a partida ficou empatada até o intervalo.

O Operário voltou melhor e logo no primeiro minuto quase virou o marcador em um lance esquisito de Edson Borges. Ele se atrapalhou na hora de marcar em cima da linha.

O time paranaense conseguiu a virada no placar aos 29 minutos. Após cobrança de lateral, a bola quicou duas vezes na área do São Bento e sobrou para Marcelo só empurrar para as redes. O São Bento ainda tentou o empate, mas saiu de campo com mais uma derrota na Série B.

Na próxima rodada, o Operário jogará na quinta-feira diante do Coritiba, fora de casa em um duelo paranaense. O São Bento, no sábado, receberá o Guarani, em Sorocaba, em confronto paulista.

FICHA TÉCNICA:

OPERÁRIO-PR 2 X 1 SÃO BENTO

OPERÁRIO-PR - Rodrigo Viana; Mailton (John Lennon), Alisson, Edson Borges e Julinho; Revson, Índio e Marcelo; Felipe Augusto (Schumacher), Lucas Batatinha e Cleyton (Uillian). Técnico: Gerson Gusmão.

SÃO BENTO - Henal; Marcos Martins, Alison, Joilson e Mansur; Doriva (Raphael Martinho), Minho, Rodolfo e Vinícius Kiss (Caio Rangel); Paulinho Bóia e Zé Roberto (Dudu). Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Doriva, aos 16, e Mailton, aos 21 minutos do primeiro tempo; Marcelo, aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alisson Sidnei Furtado (TO).

CARTÕES AMARELOS - Maylton, Schumacher e Revson (Operário-PR) e Vinícius Kiss (São Bento).

RENDA - R$ 43.435,00.

PÚBLICO - 3.919 pagantes (4.477 total).

LOCAL - Estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR).