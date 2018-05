Operário-PR vence o Botafogo-SP e derruba a última invencibilidade na Série C

Caiu o último invicto no Campeonato Brasileiro da Série C - a terceira divisão nacional. Neste domingo, em Ponta Grossa (PR), o Botafogo-SP perdeu para o Operário-PR por 3 a 1, em jogo válido pela sétima rodada do Grupo B, que reúne clubes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

A vitória deixou o time paranaense na vice-liderança com os mesmos 13 pontos do líder Cuiabá-MT. A diferença está no saldo de gols: 3 a 1. O curioso é que o time paulista saiu na gente com Jheimy, mas levou a virada ainda no primeiro tempo, com gols de Lucas Batatinha e Schumacher. No segundo tempo, o próprio Shumacher completou o placar. O Botafogo-SP continua com 12 pontos, em terceiro lugar, na frente do Bragantino-SP, com 11, que fecha a zona de classificação.

Na briga para fugir das últimas posições, Joinville-SC e Tupi-MG empataram por 1 a 1 em Santa Catarina. Ambos continuam na zona de queda. O time catarinense com quatro pontos e o mineiro com cinco.

Pelo Grupo A só houve um jogo. No Recife, com a Arena Pernambuco praticamente vazia, o Náutico-PE venceu o Globo-RN por 2 a 0, deixando a lanterna para o time potiguar. Ambos têm os mesmos sete pontos, mas o time pernambucano leva vantagem no número de gols marcados: 8 a 5.

A rodada acaba apenas nesta segunda-feira, quando o líder Confiança-SE recebe o Santa Cruz-PE no estádio Batistão, às 19 horas, em Aracaju. Este jogo vai marcar a estreia do técnico Roberto Fernandes no time pernambucano. O curioso é que ele deixou o rival Náutico há duas semanas.

Confira a 7.ª rodada da Série C do Brasileiro:

Sábado

Salgueiro-PE 1 x 0 Juazeirense-BA

ABC-RN 2 x 1 Remo-PA

Atlético-AC 1 x 0 Botafogo-PB

Bragantino-SP 1 x 1 Luverdense-MT

Tombense-MG 1 x 1 Volta Redonda-RJ

Cuiabá-MT 1 x 2 Ypiranga-RS

Domingo

Operário-PR 3 x 1 Botafogo-SP

Joinville-SC 1 x 1 Tupi-MG

Náutico-PE 2 x 0 Globo-RN

Segunda-feira

19 horas - Confiança-SE x Santa Cruz-PE