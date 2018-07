Operário sofre queda e morre na Arena Amazônia

MANAUS - Mais uma tragédia foi registrada nas obras de preparação para a Copa do Mundo de 2014. Na madrugada deste sábado, um operário morreu na Arena Amazônia enquanto trabalhava na instalação da cobertura do estádio. É a quinta morte confirmada nas obras, sendo a segunda apenas em Manaus.

Marcleudo de Melo Ferreira, 22 anos, sofreu uma queda de aproximadamente 35 metros após o rompimento de um cabo e caiu sobre uma cadeira, segundo os relatos de operários que estavam no local na hora do acidente. O operário, natural do Ceará, ainda foi levado a um hospital, mas não resistiu.

A Construtora Andrade Gutierrez, responsável pela obra, divulgou uma nota lamentando o fato e dizendo que haverá uma investigação para descobrir as causas do acidente.

Esse é o segundo caso de acidente fatal na Arena Amazônia. Em maio de 2013, Raimundo Nonato Lima da Costa, 49 anos, teria se desequilibrado e caído de uma altura de cerca de cinco metros de altura, após tentar uma travessia de uma coluna para um andaime. Os outros três casos de morte nas obras foram dois na Arena Corinthians, no mês de novembro e um em Brasília.

Sede de quatro jogos da Copa do Mundo, incluindo o clássico Inglaterra x Itália, a Arena da Amazônia está com 92,83% de conclusão em suas obras. E tem previsão de entrega para o fim deste mês.

Confira a nota oficial na íntegra:

É com pesar que a Construtora Andrade Gutierrez informa que por volta das 4h da manhã de hoje, 14/12/2013, o operário Marcleudo de Melo Ferreira, 22 anos, natural de Limoeiro do Norte - CE, funcionário de empresa subcontratada que presta serviços na montagem da cobertura da Arena da Amazônia, sofreu uma queda de uma altura de cerca de 35 metros, sendo socorrido e levado ao Pronto Socorro 28 de Agosto ainda com vida, onde não resistiu aos ferimentos e veio a falecer nesta manhã.

Reiteramos o compromisso assumido com a segurança de todos os funcionários e que uma investigação interna está sendo feita para apurar as causas do acidente. As medidas legais estão sendo tomadas em conjunto com os órgãos competentes.

Lamentamos profundamente o acidente ocorrido e estamos prestando total assistência à família do operário. Em respeito à memória do mesmo, os trabalhos deste sábado foram interrompidos.