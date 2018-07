Operários aceitam reajuste e retomam obra do Beira-Rio

De acordo com a construtora, os trabalhadores, que pediam reajusta de 15%, aceitaram a proposta de 8% em reunião com o sindicato da categoria. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Pesada do Rio Grande do Sul (Siticepot), um servente ganha em torno de R$ 850 mensais.

A empresa já havia resolvido uma outra exigência dos operários, que pediam um menor intervalo entre as folgas para visitar familiares. Chegaram a fazer uma paralisação de 24 horas, na semana passada, com o objetivo de chamar a atenção da construtora para a ampliação dos seus direitos.

Em nota, a empresa destacou que 55% das obras do Beira-Rio estão concluídas e a paralisação não afetará o cronograma de entrega do estádio. A previsão é de que o estádio seja inaugurado no final deste ano, para ser o palco em Porto Alegre dos jogos da Copa do Mundo de 2014.