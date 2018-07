Operários da Arena da Baixada protestam em frente ao estádio

CURITIBA - Um grupo de 200 operários (mil, conforme os organizadores) que trabalham nas obras de reforma da Arena da Baixada, em Curitiba (PR) cruzou os braços e protestou na manhã desta quinta-feira (10) por causa do atraso no pagamento dos salários.

Os trabalhadores reclamam que as empresas terceirizadas não fizeram o pagamento no dia 5, data estipulada em acordo, e devem promover nova paralisação a partir de amanhã (sexta-feira), caso a promessa de pagamento para hoje não aconteça. Eles devem retornar ao trabalho no período da tarde.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de Curitiba (Sintracon), do total de 1.350 operários que trabalham nas obras cerca de 300 têm contratos com empresas terceirizadas. As paralisações tiveram início na terça-feira e continuaram na quarta-feira. A CAP S/A responsável pelo repasse de recursos para as empresas não se pronunciou sobre o caso.

O diretor construtor do Atlético, clube responsável pelo estádio; Luiz Volpato informou à imprensa que a Fomento Paraná repassou R$ 4,5 milhões e que outro R$ 1,5 milhão deveria chegar nesta quinta e o dinheiro usado para a quitação da dívida.