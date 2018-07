Operários da reforma do Beira-Rio entram em greve

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Construção Pesada do Rio Grande do Sul (Siticepot), dos 900 operários que atualmente trabalham nas obras do estádio do Inter, 600 são empregados pela própria Andrade Gutierrez e os demais são terceirizados.

Na semana passada, parte dos operários já fez uma paralisação de cerca de 24 horas, exigindo a ampliação dos direitos, como um menor intervalo entre as folgas para visitar familiares, questão que já foi resolvida, e o reajuste salarial. Como não houve acordo para o aumento dos salários, os trabalhadores decidiram agora pela greve por tempo indeterminado.

No último balanço divulgado pela construtora, em dezembro, a reforma do Beira-Rio já tinha atingido 52% da conclusão das obras. A previsão é de que o estádio seja inaugurado no final deste ano, para ser o palco em Porto Alegre dos jogos da Copa do Mundo de 2014.