Operários de estádio celebram aniversário do Palmeiras Em comemoração aos 99 anos do Palmeiras, os operários que trabalham na construção do futuro estádio do clube participaram de uma festa na manhã desta segunda-feira. Cerca de 750 pessoas envolvidas na obra do Allianz Parque cantaram parabéns para o clube e cortaram um bolo comemorativo pela data.