Operários do Allianz Parque cantam parabéns pelo aniversário do Palmeiras

SÃO PAULO - Em comemoração aos 99 anos do Palmeiras, os operários que trabalham na construção do futuro estádio do clube participaram de uma festa na manhã desta segunda-feira. Cerca de 750 pessoas envolvidas na obra do Allianz Parque cantaram parabéns para o clube e cortaram um bolo comemorativo pela data.

Os trabalhadores deram uma pausa nos afazeres e subiram para as arquibancadas para o momento festivo. César Maluco, ex-atacante do Palmeiras foi o convidado especial da festa de aniversário e coube a ele puxar o canto de "Parabéns para você", além de cortar o bolo de aniversário acompanhado do gerente da obra, Cláudio Pellicciari, e também do engenheiro-chefe do empreendimento, Eduardo Morais.

As obras na arena já chegaram aos 67% de conclusão e a previsão de inauguração é maio de 2014. Na fase atual, a cobertura do estádio está sendo instalada. "A etapa atual é importante pois interfere na construção das arquibancadas, camarotes e todo o acabamento", explicou o gerente da obra. Esse estágio de término da cobertura tem previsão de término em novembro deste ano. O plantio da grama está previsto para o ano que vem.

Fora a festa no futuro estádio, o clube também prepara um evento de gala para a noite desta segunda-feira. Um jantar com cerca de 780 convidados vai celebrar a data, além de inaugurar a contagem regressiva para o centenário.