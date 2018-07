Operários do Maracanã retiram ingressos para a Copa Começou neste sábado a entrega de ingressos de jogos da Copa do Mundo para os operários que trabalharam por, no mínimo, quatro meses na reforma do Maracanã. A distribuição está sendo feita nos portões B e C do estádio, das 9h às 17h e continuará no mesmo horário e local neste domingo.