Opinião de craques: ex-jogadores falam sobre o clássico do Pacaembu

SÃO PAULO - O estadão.com.br ouviu opiniões de seis ex-jogadores, três do Corinthians e três do Santos, sobre o clássico desta noite no Pacaembu, que vale vaga para a final da Libertadores. Todos eles foram categóricos ao dizer que não será um jogo fácil nem para Corinthians nem para Santos. A maioria acredita, porém, que o fato de jogar no Pacaembu é importante para o time de Tite. Todos também sabem que o Corinthians, em busca de sua sua primeira final de Libertadores, sofrerá mais pressão. Veja o que eles disseram:

Tupãzinho, ex-meia do Corinthians

“Vai ser um jogo muito difícil, mas o Corinthians se classifica. Acho que o placar vai ser 1 a 1. O Tite conseguiu fazer com que o time marque desde a saída de bola do adversário, o que facilita o trabalho da defesa. Apesar de ainda não ter jogado tão bem, acho que o Alex pode ser um dos destaques do jogo.”

Wladimir, ex-lateral do Corinthians

“O Tite tem um time muito coeso, eficiente demais na marcação. Todos os jogadores se dedicam demais na função de bloquear o avanço do adversário. Na minha época, cada jogo era uma decisão para buscar um título e sair do jejum de 23 anos. Hoje, a vontade é a mesma para ganhar a primeira Libertadores.”

Zenon, ex-meia do Corinthians

“O Corinthians está com a faca e o queijo na mão. Não depende de ninguém, apenas dele para alcançar a decisão do torneio que tanto almeja. Obteve uma vantagem muito boa na primeira partida. Se o time do Tite repetir a atuação da Vila Belmiro, vai para a final. Para isso, terá de ser forte mais uma vez na marcação. Mas não será fácil.”

Clodoaldo, ex-volante do Santos

“Vai ser interessante ver como Muricy e Tite vão trabalhar o emocional dos jogadores. A pressão sobre o Corinthians vai ser muito grande, pois o clube precisa muito desta conquista da Libertadores. Se o Muricy souber usar isso, acho que o Santos entra com vantagem para ficar com a vaga na final. Vai ser um jogo tenso.”

Pepe, ex-atacante do Santos

“Estou sentindo a torcida do Santos muito confiante. Acho que o Neymar, que é um jogador fantástico, poderá ser decisivo dessa vez. Mas não acredito em uma pressão maior para o Corinthians do que o próprio jogo exige. Os comentários pré-jogo são deixados no vestiário, não entram em campo.”

Edu, ex-atacante do Santos

“A vitória do Corinthians na Vila me surpreendeu, mas não significa que esteja tudo definido. Do mesmo jeito que o Corinthians ganhou fora, o Santos pode ganhar no Pacaembu. O estádio vai estar lotado e a pressão vai estar toda em cima do Corinthians por ainda não ter conquistado um título de Libertadores."