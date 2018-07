OPINIÃO - Leonardo Gaciba - O árbitro atrás do gol: Novidade válida

SÃO PAULO - Tenho um estudo bacana sobre o árbitro de gol (aquele que fica atrás do gol) no meu blog, mas não sei se essa novidade será oficializada pela Fifa. Por enquanto, está em experimento. No fim do mês vai ter a reunião para se tomar uma decisão. Pelo que o pessoal da International Board (órgão que toma conta das regras do futebol) me falou, ou entra o olho eletrônico ou o “gol raffith”, sistema com magnetos. Se uma dessas alternativas não for escolhida para melhorar a fiscalização dentro da área, entra o árbitro de gol. Mas é possível que vençam os conservadores e aí nada muda.

Os árbitros de gol estão sendo experimentados em dois estados, no Rio de Janeiro e em São Paulo. O Rio não está seguindo as normas da Fifa, faz mais por conta própria, como acredita ser melhor. Na hora de a Fifa julgar, não sei se essa experiência vai ser levada em conta, por não ser nos seus padrões.

O árbitro de gol tem duas funções principais: indicar se a bola entrou no gol e apontar infrações dentro da área, especialmente, é claro, em lances fora do campo de visão do árbitro central. Além disso, ele pode ajudar a coibir o agarra-agarra.

No que eles realmente teriam de intervir, e isso acho que não está sendo positivo, é na questão das faltas dentro da área. Eles têm de ser mais pró-ativos nesse sentido, precisam passar mais informações. Estou vendo equívocos muito grandes com o árbitro de gol muito próximo da jogada.

A Fifa orienta que eles se comuniquem por microfone para não acabar com a autoridade do árbitro. São informações com pequenas palavras, como "pênalti", "falta", "nada", e o árbitro toma a decisão. Quando se percebe que aconteceu isso, você vê um retardo do árbitro, é o tempo de chegar a informação. Mas eles não estão marcando. O erro no jogo do Palmeiras (pênalti claro diante do Botafogo) foi um horror.

É preciso saber qual é a ideia do (Massimo) Busacca, que é diretor de árbitros da Fifa. A intenção dele é levar equipes de arbitragem para a Copa de 2014 com todos no mesmo padrão. Consequentemente, teremos três árbitros e dois bandeiras e eles vão formar uma equipe de arbitragem. Eles poderão apitar na Copa, então vão trocar de funções, em um jogo um deles vai apitar e no outro será árbitro de gol.

Consequentemente estarão no mesmo nível e tudo ficará mais fácil. Mas tudo depende de entrosamento e não há tempo ainda para isso. Para a arbitragem, dois árbitros atrás do gol é o mesmo que colocar 13 jogadores em cada time. Imaginem o tempo que ia demorar para se adaptarem com mais dois no campo. Qual seria a função de cada um? Quem ocuparia cada espaço?

Na arbitragem está acontecendo isso. Ela está em experimento. São “cobaias”. Os árbitros de gol teriam de ser do mesmo nível do central. A minha opinião é que, se isso fosse aprovado, deveria existir um quadro específico de árbitros de gol, que trabalhariam só com isso, formado por árbitros acima de 35 anos, sem aspirações internacionais, pessoas que já viveram dentro do campo e podem continuar colaborando. Têm de estar enxergando bem e ter experiência. Árbitros que até já encerraram sua carreira, depois dos 45 anos, ocupariam a função. Não seria muito bom ir para a Copa com, por exemplo, Sálvio Spínola e Carlos Simon como árbitros de gol? Pessoas experientes, que dariam tranquilidade para o central e saberiam a hora de intervir e passar a opinião decisiva. Essa seria a grande sacada, mas não sei se essa é a opinião da Fifa.

Leonardo Gaciba foi árbitro de futebol e hoje é comentarista de arbitragem