Oportunidade de afundar o Palmeiras não seduz Luis Fabiano

Além da chance de pressionar o Cruzeiro, bater o Palmeiras no fim de semana dá ao São Paulo a chance de colocar o rival em situação alarmante e voltar a fazê-lo flertar com a zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas prejudicar o rival não parece seduzir o São Paulo, ao menos no discurso.

Perguntado sobre a possibilidade de deixar o Palmeiras em maus lençóis, Luis Fabiano minimizou a chance e disse que o elenco está mais interessado em continuar perseguindo o Cruzeiro ao invés de prejudicar o rival. "Satisfação nossa é saber que os três pontos nos aproximam do Cruzeiro, mais do que rebaixar o adversário. Até porque o rebaixamento não seria definitivo, tem outros jogos. Se fosse definitivo, seria outra história. Não temos esse negócio de rivalidade para rebaixar, nosso pensamento é na vitória, não de pensar no adversário", disse o atacante. O atacante justifica sua preferência com o alerta de que, mesmo na vice-liderança e seis pontos à frente dos demais rivais do G-4, o São Paulo ainda não pode dar como certa sua classificação para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Se assegurar o vice-campeonato, o time entra diretamente na fase de grupos ao invés de ter que passar pela primeira eliminatória.

"Em nenhum momento temos que perder a confiança e a esperança, restam quatro jogos para a gente e cinco para eles (Cruzeiro); até porque não estamos assegurados na Libertadores. Seria um erro, os adversários estão próximos. A esperança ainda existe, precisamos fazer nossa parte e torcer." O São Paulo se reapresenta nesta sexta-feira pela manhã e inicia os preparativos para o jogo clássico, que acontece às 19h30 no Morumbi.