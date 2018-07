Oposição acusa governo sul-africano de proteger envolvidos em corrupção na Fifa

O partido de oposição Aliança Democrática também atacou nesta quinta-feira o ministro dos Esportes, Fikile Mbalula, que não compareceu a reunião de uma comissão parlamentar, em que supostamente deveria responder a dúvidas sobre as acusações.

Diante da ausência de Mbaula, a Aliança Democrática disse que existem tentativas deliberadas pelo partido no poder, o Congresso Nacional Africano, para "atrasar a atribuição de responsabilidades a esse respeito", e proteger os principais comandantes do futebol no país.

"É realmente uma forma responsável de lidar com a pior crise de reputação que tem teve o esporte em nosso país?", perguntou o partido em um comunicado.

O governo sul-africano negou ter subornado dirigentes da Fifa para votar no país como sede da Copa do Mundo de 2010. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse ter descoberto durante a sua investigação sobre corrupção na entidade que a África do Sul deu US$ 10 milhões a dirigentes em 2008 como pagamento pelo apoio na votação em 2004.

A África do Sul afirmou ter se tratado de um pagamento legítimo a Jack Warner, ex-membro do Comitê Executivo, para o desenvolvimento do futebol. Warner é um dos 14 executivos de futebol e marketing que foi preso e é alvo de pedido de extradição dos Estados Unidos sob a acusação de suborno, fraude e lavagem de dinheiro. Chuck Blazer, outro ex-membro do comitê da Fifa, admitiu ter recebido subornos para a votação da escolha da sede da Copa do Mundo de 2010.

Um dia depois que se tornaram públicas as acusações contra a África do Sul, o governo do país ordenou os membros relacionados com a investigação a não realizarem comentários públicos sobre o assunto.