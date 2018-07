Oposição do São Paulo derruba votação de cobertura do Morumbi

SÃO PAULO - A oposição do São Paulo conseguiu barrar a reunião que definiria a votação da cobertura do estádio do Morumbi. Os conselheiros ficaram do lado de fora do salão nobre e resolveram não entrar na sessão para não atingir o quórum mínimo de 177 conselheiros (75% dos atuais 235); dessa forma, a reunião foi suspensa e a votação acabou naufragando.

O grupo já ensaiava desde a última segunda-feira não comparecer por discordar da forma como a diretoria tratava o assunto. As principais reclamações recaíam sobre a falta de acesso ao contrato e o valor de R$408 milhões estimado para arcar com os custos. A situação, através do assessor da presidência José Francisco Manssur, confirmou que não poderia mostrar o contrato por causa de imposição legal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que diz que tal modelo pode interferir no mercado de ações.

A principal preocupação da ala oposicionista agora é não passar a imagem de ser contra a cobertura. O grupo de Kalil Rocha Abdalla, candidato à presidência no ano que vem, diz ser amplamente a favor da obra, mas quer ter acesso aos detalhes antes de ser obrigado a votar. Eles até sugerem um novo encontro em janeiro para enfim tirar o projeto do papel.

Anunciado com estardalhaço por Juvenal Juvêncio no fim de 2011, o projeto conta com a construção de uma arena para 28 mil pessoas que será construída no gol do portão de entrada do estádio, além de duas mil vagas de estacionamento. A modernização do Morumbi é vista pelo presidente como seu maior legado e ele luta com todas as forças para dar início às obras antes de sua saída do cargo, em abril de 2014. Originalmente orçada em R$300 milhões, a obra foi reajustada para R$408 milhões.

A diretoria teme que a derrubada atrase ainda mais a execução do projeto, que terá a duração de 18 meses. O Morumbi ficará fechado durante parte da execução da obra.