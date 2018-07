Oposição santista quer impeachment do presidente Luis Alvaro Ribeiro

SÃO PAULO - A insatisfação dos conselheiros santistas é tão grande com os resultados ruins do clube no segundo semestre que eles já se articulam para entrar com um pedido de impeachment do presidente licenciado Luis Alvaro de Oliveira Ribeiro. Os conselheiros, principalmente da oposição, afirmam que têm uma lista de promessas não cumpridas, principalmente relacionadas às questões financeiras do clube.

Dentre as principais reclamações estão a venda de Ganso pelo valor parcial da multa rescisória, a falta de reforços, incoerências no balanço fiscal e o excesso de funcionários no clube - atualmente são 430 empregados. "Pretendemos o impeachment pelas promessas que não foram cumpridas, o fim do futebol feminino e futebol de salão. Além disso, a folha de pagamento gira em torno de 7 milhões", afirmou o conselheiro Celso Leite.

Na partida amistosa "Natal sem Fome", organizada por Neymar e Narciso, na Vila Belmiro, várias faixas protestavam contra a administração de Laor. Uma delas ironiza a contratação de gerentes e funcionários no lugar de jogadores. "Essa é a multiplicação dos peixes?", perguntava o cartaz. Outra faixa questionava o número de convocações de Neymar pela seleção brasileira em 2012. "O Santos banca e é a CBF que usa o jogador", dizia outra faixa.

O impeachment, no entanto, não é uma questão simples para o Conselho Deliberativo do Santos. Para que o pedido fosse votado, seriam necessários 141 assinaturas dentre os 280 membros do Conselho. Por meio de sua assessoria de imprensa, o presidente do Santos afirmou que não se pronunciaria sobre o impeachment já que o pedido ainda não foi oficializado. Luis Alvaro pediu licença da presidência do Santos por dois meses, alegando problemas de saúde. Alguns conselheiros afirmam, no entanto, que ele poderá pedir demissão quando retornar.