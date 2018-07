Oppnus Maringá é derrotado pelo Corinthians em São Paulo

SÃO PAULO - Jogando em São Paulo nesta sexta-feira, o Oppnus Maringá foi derrotado pelo Corinthians por 2 a 0, pela 4.ª rodada da 2.ª fase da Liga Nacional. Com a derrota, o time maringaense continua com 5 pontos em 4 jogos, já o Corinthians chegou aos 9 pontos e é líder isolado do Grupo B.

Apesar do resultado, o time depende apenas de suas próprias forças para garantir vaga na próxima fase, já que enfrenta os adversários diretos - Erechim e Carlos Barbosa.

O JOGO

O jogo começou com Corinthians fazendo gol logo aos 4 minutos, depois de boa jogada de Simi, que terminou com o chute de Paulinho Japonês, sem chance para o goleiro Danilo, fazendo 1 a 0 para o time alvinegro.

Atrás no marcador, o Oppnus Maringá foi para o ataque e teve chance de empatar a partida, mas errava muito nas finalizações. Régis não parou no goleiro, mas acabou acertando a trave e por pouco não empatou. Oppnus continua pressionando, mas o Corinthians fez 2 a 0.

No segundo tempo, o Oppnus continuava em busca do empate até que Lambari foi expulso, depois de fazer falta em Schumacher. Apesar de jogar com 1 jogador a menos, o time maringaense conseguiu segurar o placar.

Faltando 3 minutos para o apito final, o time da casa conseguiu o segundo gol com Simi. Depois de sofrer o dois a zero, o time maringaense colocou o goleiro linha, mas não conseguiu diminuir o placar.

Para Adolpho Amorim, o time maringaense precisa somar pontos fora de casa para garantir a vaga. “Agora precisamos fazer pontos em casa para decidir na última rodada diante do Carlos Barbosa, fora de casa”, disse.

Para o ala Bruno, o jogo foi equilibrado e os detalhes resolveram a partida. “a gente jogou de igual para igual, o time deles foi mais eficiente e conseguiram fazer 2 a 0 e garantiram os 3 pontos, mas ainda estamos vivos no grupo”, afirmou o ala.

PRÓXIMO JOGO

O Oppnus Maringá volta a quadra no próxima quarta-feira (21), em casa, quando enfrenta o Marreco Futsal, pela Chave Ouro do Campeonato Paranaense. Pela Liga Nacional, a próxima partida é dia 31 de agosto, em casa, diante do Atlântico/Erechim-RS.