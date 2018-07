Ordem de Tite é poupar energia nos treinos do Corinthians

YOKOHAMA - O Corinthians vai tirar o pé até a final do Mundial. Entre esta sexta-feira e domingo, dia do jogo decisivo contra o Chelsea, os treinos serão leves, sem a intensidade que marcou a primeira etapa da preparação da equipe no Japão.

“Os jogadores farão atividades mais leves e moderadas. O mais importante é que eles descansem e se alimentem muito bem para o grande jogo do ano”, comentou o preparador físico Fábio Mahseredjian. Segundo ele, o time está bem fisicamente, mesmo em fim de temporada. “Não existe mais isso de pico de performance.”

Desde a chegada do Corinthians ao Japão, há uma semana, o ritmo dos treinos foi aumentando gradativamente até a véspera do jogo contra o Al Ahly. Em um dos treinos, houve até divididas bastante duras – e Tite se mostrou satisfeito ao constatar que a equipe havia incorporado esse ritmo. “O que nos trouxe até aqui foi esse tipo de trabalho”, afirmou o treinador, antes da semifinal.

Agora, no entanto, não é hora de arriscar mais. O melhor a fazer, segundo a comissão técnica, é poupar o time, formado por vários veteranos, e diminuir o risco de lesões sérias às vésperas da grande decisão. Alguns jogadores deixaram a partida contra o Al Ahly reclamando de dores, casos de Emerson Sheik e Guerrero, que sentiu cãibras. Mahseredjian garantiu que os atacantes estarão inteiros na final. “Foram apenas traumas, nada de mais.”

As cãibras que Guerrero sentiu ao fim do jogo não têm relação com a lesão que ele sofreu no joelho direito no clássico contra o São Paulo, de acordo com o preparador físico. O peruano, autor do gol da vitória na semifinal, só foi substituído nos acréscimos. Já Emerson Sheik deixou o campo aos 30 minutos do segundo tempo – pela internet, ele mostrou fotos das consequências das pancadas que recebeu dos jogadores do time egípcio.

Os titulares já tiveram um “descanso” quinta-feira, quando fizeram apenas um trabalho leve de recuperação na academia do hotel onde estavam concentrados em Nagoya – apenas os reservas foram a campo. A viagem a Yokohama foi feita de trem-bala - o percurso, de cerca de 300 quilômetros, durou 1h30. “Foi uma viagem tranquila e agradável, nada daquela espera quando vamos de avião”, falou Mahseredjian.