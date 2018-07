Ordem no São Paulo para clássico no Morumbi é atacar De um lado, a fome por mais um título, que consagraria uma temporada perfeita. De outro, a fé de que haja um consolo no fim do caminho, que por enquanto não parece levar a lugar nenhum. Ambição e esperança estarão confrontadas no campo do Morumbi, às 18h30: São Paulo e Santos disputam um clássico em situações bastante distinta no Campeonato Brasileiro.