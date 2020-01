Orejuela diz que elegeu Grêmio por time sempre lutar por títulos: 'Muy contento'

O Grêmio apresentou nesta quarta-feira mais um de seus reforços para a temporada de 2020. Já registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o lateral-direito colombiano Orejuela recebeu a camisa 17 das mãos do executivo de Futebol Klauss Câmara e revelou a sua escolha em jogar em Porto Alegre pelo fato do clube gaúcho sempre estar brigando por títulos.

"Muy contento (Muito feliz). Está sempre peleando (brigando) por títulos", afirmou Orejuela. "Venho trabalhando muito bem, me sinto excelente na parte física e creio que se tiver a oportunidade de jogar, já tenho condições para fazer isso e um bom jogo", avaliou o colombiano, que explicou que teve diversas propostas, mas a mais "clara" foi a do Grêmio.

"E eu também quis porque é um clube que está sempre peleando por títulos e isso é muito importante para a carreira de um jogador. Estou muito feliz e espero ser muito feliz aqui. Espero agregar muito ao clube, ganhar muitos títulos. Ganhar está sempre na minha cabeça", comentou.

Orejuela jogou em 2019 pelo Cruzeiro, onde tinha uma cláusula em seu contrato que deveria jogar a Séria A do Campeonato Brasileiro. Com o rebaixamento do time mineiro, teve de deixar Belo Horizonte e agora jogará por empréstimo no Grêmio até o final da temporada.

O lateral-direito planeja ter visibilidade para futuras convocações de seu país e promete acrescentar velocidade à equipe do técnico Renato Gaúcho. "Eu gosto de fazer gol, então creio que vamos fazer um bom trabalho este ano e vamos conseguir muitos títulos. Me deram a oportunidade de chegar a esse clube tão grande e o clube sempre está peleando ao título e isso é uma boa ação para eu estar na seleção", avaliou.