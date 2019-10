Orejuela é pré-convocado pela Colômbia e poderá desfalcar Cruzeiro

O nome do lateral-direito Orejuela foi incluído em uma lista de 34 atletas pré-convocados do técnico português Carlos Queiroz para formar a seleção colombiana para os amistosos contra Peru e Equador, respectivamente nos dias 15 e 19 de novembro, nos Estados Unidos.

Se o defensor permanecer na chamada final, ele vai desfalcar o time do Cruzeiro na 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, diante do Avaí, no Mineirão. A CBF ainda não desmembrou as datas desta jornada da competição, mas já se sabe que a mesma ocorrerá entre os dias 16 e 18 do próximo mês.

Os retornos dos meias James Rodríguez e Juan Fernando Quintero são as principais novidades da lista preliminar de Carlos Queiroz. Jogador do Real Madrid, James, que festejava o nascimento de seu segundo filho no período dos últimos amistosos realizados pela Colômbia, não havia sido convocado para as Datas Fifa anteriores, enquanto Quintero, do River Plate, está recuperado de uma lesão no joelho.

O volante Steven Alzate, de 21 anos, do Brighton, foi chamado pela primeira vez, após conseguir a titularidade na equipe inglesa. Outra cara nova no selecionado é Steven Mendoza, de 27 anos, jogador do Amiens, da França. Machucado, o artilheiro Falcao Garcia, do Galatasaray, ficou de fora.

Queiroz conseguiu manter a coluna vertebral do time, ao chamar o goleiro David Ospina, o zagueiro Yerry Mina e o meio-campista Juan Fernando Cuadrado para os duelos com o Peru, dia 15 de novembro, em Miami, e dia 19, contra o Equador, em Nova Jersey.