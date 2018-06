Organismos de segurança da Alemanha temem violência durante Copa da Rússia

O Escritório Federal de Investigação da Alemanha (BKA) alemão, segundo um relatório ao qual teve acesso o jornal Bild, acredita que há perigo de ocorrer fatos de violência ligados a pessoas seguidoras do Islã durante a Copa do Mundo da Rússia. O relatório, segundo o jornal, aponta que as organizações islamitas têm estruturas montadas em diversas partes da Rússia e que, além disso, há muitos combatentes da organização terrorista Estado Islâmico que são de origem russa.

+ A cem dias da Copa do Mundo, meio time de Tite está em ‘observação’

+ Casa montada em Moscou para exibir o Brasil durante a Copa vai custar R$ 12 milhões

A participação russa na guerra da Síria faz o país está na mira do EI, que desde 2017 incluíu ameaças contra o Mundial em seus atos de propaganda. Assim, por exemplo, foram divulgadas vinhetas nas quais estrelas como Neymar, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo são executadas.

Outro perigo que também aponta a BKA em seu relatório é o dos hooligans, que na Rússia são especialmente violentos e que já anunciaram a intenção de tornar o Mundial em um festival de violência.

Além disso, segundo o Bild, os serviços secretos russos informaram sobre uma camiseta vendida na Alemanha com a inscrição "Desta vez chegaremos no verão", o que é considerada uma alusão dos ultras alemães à tentativa de invasão da Rússia por parte das tropas nazistas em 1941.