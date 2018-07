Organização da Copa-2014 indica 145 CTs no País

SÃO PAULO - O Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014 (COL) divulgou uma lista com 145 centros de treinamento que estão inicialmente aptos para receberem seleções estrangeiras durante a competição no Brasil.

A relação tem locais que ainda só existem em projetos, mas exclui os principais centros de treinamento, como São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Cruzeiro, Atlético-MG e Atlético-PR. Só o do Santos foi listado e um do Palmeiras, no interior de São Paulo, cujas obras nem começaram.

Em nota, o COL ressaltou que a presença de um local na lista não significa que ele esteja definitivamente aprovado, mas que ele atende os requisitos básicos, "como distância para aeroporto, capacidade de pouso para grandes aeronaves no aeroporto indicado, distância para possíveis hotéis oficiais, entre outros", diz a nota.

Técnicos da empresa que presta serviço ao COL ainda vão inspecionar alguns campos oficiais de treinamento, entre a próxima semana e o final de julho. Dos 45 selecionados, só cinco já foram visitados. Outros 15 são projetos que serão analisados "minuciosamente". A meta do Comitê é cortar a lista até 90 locais, com um mínimo de 64.

A partir desta relação fornecida pelo COL é que as seleções classificadas para a Copa começarão a escolher onde vão treinar. Isso só deve acontecer depois do sorteio da tabela, em dezembro de 2013.

Pleiteando receber jogos da Copa das Confederações, Minas Gerais tem menos centros de treinamento listados do que Goiás, por exemplo. O Rio de Janeiro vai ainda pior: só tem cinco locais selecionados, nenhum na cidade do Rio. Em São Paulo, 23 cidades do interior têm pelo menos dois CTs indicados cada.

Veja a lista de potenciais candidatos:

Alagoas

Maceió - Estádio Rei Pelé

Amapá

Macapá - Estádio Milton Corrêa (Zerão)

Amazonas

Rio Preto da Eva - Estádio Francisco Garcia

Bahia

Camaçari - Estádio Armando Oliveira

Ilhéus - Cana Brava Resort Hotel

Mata de São João - Tivoli Eco Resort Praia do Forte (Campo de Treinamento)

Porto Seguro - Estádio Municipal Antônio Carlos Magalhães

Porto Seguro - Vela Branca

Salvador - Vila Canária (Esporte Clube Ypiranga)

São Francisco do Conde - Centro Esportivo e de Formação Educativa e Cultural (Cesfe)

Trancoso - Campo de Futebol Village de Trancoso

Ceará

Aquiraz - Centro de Treinamento do Ceará

Aquiraz - CT do Dom Pedro Laguna Beach Villas & Golf Resort

Aquiraz - CT do Beach Park

Fortaleza - Estádio Elzir Cabral

Espírito Santo

Domingos Martins - Hotel Fazenda Parque do China

Guarapari - Centro de Treinamento Flamboyant

Serra - Associação Esportiva e Recreativa Tubarão (AERT)

Vitória - Estádio Estadual Kleber Andrade

Vitória - Centro de Treinamento Jaime Navarro de Carvalho

Goiás

Goiânia - Centro de Treinamento Edmo Pinheiro (Goiás Esporte Clube)

Goiânia - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (Vila Nova F.C.)

Goiânia - Centro de Treinamento Parque Anhanguera (Goiás Esporte Clube)

Goiânia - CT Urias Magalhães (Atlético-GO)

Goiânia - Estádio da Serrinha (Goiás Esporte Clube)

Goiânia - CT Governador Marconi Perillo (Vila Nova F.C.)

Goiânia - Estádio Antônio Acciolly (Atlético-GO)

Maranhão

São José de Ribamar - Academia Ribamar

São Luís - Complexo Esportivo Governador João Castelo

Mato Grosso

Barra do Garças - Estádio Zeca Costa

Cuiabá - Hotel Fazenda Mato Grosso

Cuiabá - Rondon Pantanal Eco Resort

Mato Grosso do Sul

Campo Grande - Centro de Convivência do Idoso Vovó Ziza

Minas Gerais

Araxá - Estádio Municipal Fausto Alvim

Extrema - Hotel Fazenda das Amoreiras

Juiz de Fora - Estádio Municipal Radialista Mario Helênio

Matias Barbosa - Hotel Haras Morena

Montes Claros - Estádio José Maria Melo

Uberlândia - Complexo Municipal Virgílio Galassi

Paraíba

João Pessoa - Vila Olímpica Ronaldo Marinho

Paraná

Cascavel - Estádio Olímpico de Cascavel - Regional Arnaldo Busatto

Curitiba - Clube Bosch

Foz do Iguaçu - Estádio do ABC

Foz do Iguaçu - Parque Tecnológico de Itaipu (PTI)

Londrina - Estádio Jacy Scaff (Estádio do Café)

Londrina - CT SM Sports

Londrina - CT PSTC (Paraná Soccer Technical Center)

Maringá - Estádio Regional Willie Davids

Paranaguá - Estádio Fernando Scharbuh Farah (Gigante do Itiberê)

Paranavaí - Estádio Municipal Dr. Waldemiro Wagner

São José dos Pinhais - Hotel Paraná Golf

São José dos Pinhais - Estádio Municipal do Pinhão

Pernambuco

Gravatá - Centro de Treinamento Sport Club do Recife

Gravatá - Estádio Municipal José Salgado da Silva

Jaboatão dos Guararapes - CT da Lagoa Azul

Paulista - Estádio Municipal de Paulista

Recife - Centro de Treinamento Wilson Campos

Rio de Janeiro

Búzios - Búzios Esporte Clube

Macaé - Estádio Municipal Cláudio Moacir

Petrópolis - Estádio Atílio Marotti

Petrópolis - Centro de Treinamento Vale do Carangola

Teresópolis - Teresópolis Futebol Clube

Rio Grande do Norte

Natal - Frasqueirão / Complexo Esportivo Vicente Farache

Rio Grande do Sul

Alvorada - Pedra Branca Futebol Clube

Bento Gonçalves - Estádio Montanha dos Vinhedos

Canela - Campo de Treinamento no Hotel Continental Canela

Canoas - Universidade Luterana do Brasil

Caxias do Sul - Estádio Francisco Estédile (Centenário)

Farroupilha - Estádio Municipal de Esportes

Gramado - Vila Olímpica Várzea Grande

Novo Hamburgo - Estádio do Vale

Osório - Centro Esportivo Professor Davi José Fleck

Pelotas - Fragata Futebol Clube

Santo Antônio da Patrulha - Parque da Guarda

Viamão - Centro de Treinamento Vila Ventura

Santa Catarina

Florianópolis - Campo do Costão do Santinho Resort Golf & Spa

Florianópolis - Centro de Treinamento do Avaí

Florianópolis - Estádio Orlando Scarpelli

Joinville - Estádio Municipal Arena Joinville

São Paulo

Águas de Lindóia - Oscar Inn Eco Resort

Águas de Lindóia - Brasilis Futebol Clube

Águas de Lindóia - Villa Di Mantova

Águas de São Pedro - Complexo Esportivo Prefeito Armando Brandini

Atibaia - Bourbon Atibaia Spa & Resort

Barueri - Centro de Treinamento Barueri/Vila Porto

Barueri - Arena Barueri

Bauru - CEDESP/ Centro de Desenvolvimento Esportivo

Bauru - Estádio Alfredo de Castilho

Bragança Paulista - Estádio Nabi Abi Chedid

Bragança Paulista - Hotel Villa De Santo Agostinho (Projeto de Campo de Treinamento)

Bragança Paulista - Hotel Fazenda Dona Carolina (Projeto de Campo de Treinamento)

Campinas - Centro de Formação de Atletas/Associação Atlética Ponte Preta

Campinas - Estádio Brinco de Ouro da Princesa

Campos do Jordão - Centro de Treinamento de Alto Rendimento de Campos Do Jordão (CETAR)

Caraguatatuba - Centro Esportivo Municipal Ubaldo Gonçalves

Cotia - Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel (São Paulo Futebol Clube)

Guaratinguetá - 500 Hotel e Golfe - Projeto de Campo de Treinamento

Guaratinguetá - Escola de Especialistas da Aeronáutica

Guarujá - Estádio Municipal Antônio Fernandes

Guarujá - Forte dos Andradas

Guarulhos - Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira

Guarulhos - Centro de Treinamento do Palmeiras II

Guarulhos - Arena Esportiva Osvaldo de Carlos

Itu - Spa Sport Resort Ltda.

Itu - Estádio Dr. Novelli Júnior

Jaguariúna - Estádio Alfredo Chiavegato

Jaguariúna - Hotel Duas Marias (campo a ser construído)

Jarinú - Estância Santa Filomena

Jundiaí - Clube Jundiaiense

Jundiaí - Estádio Dr. Jayme Cintra

Limeira - Estádio Municipal Major Levy Sobrinho

Limeira - Estádio Comendador Agostinho Prada

Mirassol - Clube Monte Líbano

Mirassol - Centro de Treinamento Bolão

Mirassol - Estádio Municipal José Maria de Campos Maia

Mogi das Cruzes - Estádio Francisco Nogueira

Mogi das Cruzes - Paradise Golf & Lake Resort (campo a ser construído)

Piracicaba - Estádio Municipal Barão da Serra Negra

Piracicaba - Universidade Metodista de Piracicaba

Piracicaba - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz

Presidente Prudente - Estádio Municipal Eduardo José Farah

Ribeirão Preto - Estádio Santa Cruz

Ribeirão Preto - Estádio do Comercial F.C.

Ribeirão Preto - Olé Brasil

Santo André - Estádio Municipal Bruno José Daniel

Santos - Centro de Treinamento Rei Pelé

Santos - Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro)

São Bernardo do Campo - Estádio Primeiro de Maio

São Carlos - Universidade Federal de São Carlos

São Carlos - Estádio Luis A. de Oliveira

São Carlos - Dahma Golf Resort

São José do Rio Preto - Estádio Benedito Teixeira

São José do Rio Preto - Rio Preto Automóvel Clube

São José dos Campos - Centro Técnico Aeroespacial (CTA)

São José dos Campos - Estádio Martins Pereira

São José dos Campos - Primeira Camisa (projeto novo)

São José dos Campos - Universidade do Vale do Paraíba (Univap)

São Paulo - Centro de Práticas Esportivas da Universidade de São Paulo

São Paulo - Estádio Osvaldo Teixeira Duarte (Canindé)

São Roque - Centro Internacional de Formação de Atletas (Cifa)

São Roque - CT do Palmeiras

Sorocaba - Clube Atlético Sorocaba

Sorocaba - Estádio Municipal Walter Ribeiro

Sergipe

Barra dos Coqueiros - Dioro Resort e Convention.