Organização da Copa América explica renda recorde: R$ 6 milhões com ingresso vip

O Comitê Organizador Local (COL), responsável por organizar a Copa América, explicou a renda recorde de R$ 22.476.630,00 no duelo entre Brasil e Bolívia, pela abertura do torneio. O COL também esclareceu por que o estádio do Morumbi recebeu 46.342 pagantes, mesmo com a divulgação de que todos os ingressos haviam sido vendidos.

Em nota oficial, o COL afirmou que foram arrecadados mais de R$ 6 milhões com os chamados "ingressos de hospitalidade", que tiveram preço médio de R$ 2.043 e davam direito a um setor vip com outros serviços incluídos. Além disso, a organização disse que 8.753 entradas não foram vendidas. Outros 4.327 torcedores tinham ingressos, mas não compareceram (veja os detalhes abaixo).

A renda de R$ 22.476.630,00 no jogo de abertura foi a maior do futebol brasileiro, superando os R$ 15.118.391,02 arrecadados na vitória por 3 a 0 do Brasil sobre o Chile, em 2017, no Allianz Parque, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia.

Veja a nota do Comitê Organizador Local:

Sobre o público e renda do jogo da última sexta-feira, dia 14, no Estádio do Morumbi, pela CONMEBOL Copa América Brasil 2019, o Comitê Organizador Local esclarece que:

1. O número total de ingressos emitidos foi de 51.587. Desse total, 47.619 foram ingressos vendidos e 3.968 foram ingressos de cortesia.

2. Dos 47.619 ingressos vendidos, compareceram 46.342 torcedores, incluindo torcedores em geral e hospitalidade. Portanto, 1.277 pessoas que compraram ingressos não foram ao estádio.

3. Das 3.968 cortesias, 918 compareceram, portanto 3.050 não compareceram.

4. O total de pessoas que tinham ingressos, mas não compareceram, portanto, foi de 4.327 torcedores, somando os vendidos e cortesias.

5. A renda do jogo é de R$ 22.476.630,00, considerando venda ao público em geral e pacotes de hospitalidade. Vale ressaltar que a partida de abertura tinha preços diferenciados dos demais jogos da primeira fase. Além disso, o preço médio do ingresso de hospitalidade foi de R$ 2.043,00, pois inclui vários serviços, além do preço do ingresso.

6. Do total da renda, R$ 6.015.060,00 são referentes à hospitalidade. E os R$ 16.461.570,00 são de ingressos para público geral, o que significa um valor médio de tíquete de R$ 368,47.

7. A carga total de ingressos colocada à venda foi de 60.340. Isso significa, portanto, que 8.753 entradas não foram vendidas. Destes, 2.366 são ingressos de hospitalidade, 4.514 foram reservados para venda a patrocinadores do torneio e parceiros e 1.873 foram ingressos da Categoria 1. Os bilhetes de Categoria 1 foram reservados por torcedores, mas eles não concluíram a compra. Esses ingressos voltaram para venda no site no último momento antes do horário do jogo. Aprimoramos esse processo para permitir maior velocidade nesse retorno.

8. Como nos grandes eventos, houve bloqueio de assentos para instalação de equipamentos e para espaços operacionais necessários para cerimonia de abertura, além de não utilização de assentos com visão obstruída. No caso deste jogo, isso representou total de 5.261 assentos bloqueados. Por isso, a carga total de ingressos colocada à venda foi de 60.340, menor do que a capacidade total do estádio, que é de 65.601.

9. O borderô do jogo será publicado no site oficial do evento (copaamerica.com) nesta segunda-feira, dia 17. O mesmo acontecerá para todos os jogos do torneio, de acordo com o Estatuto do Torcedor.

A venda de ingressos é uma das fontes de receita para cobrir as despesas da CONMEBOL Copa América Brasil 2019, que está sendo realizada com recursos 100% privados. Além dos ingressos, a outra fonte de recursos é o repasse, pela CONMEBOL, de parte da receita dos direitos de TV e dos patrocínios.

Números Brasil x Bolívia – 14 de junho

Capacidade total estádio: 65.601

Assentos bloqueados: 5.261

Total de ingressos colocados à venda: 60.340

Total de ingressos emitidos: 51.587 (entre venda e cortesia)

Total de ingressos vendidos: 47.619

Total de cortesias emitidas: 3.968

Total de pagantes presentes: 46.342

Total de cortesias presentes: 918

Total de público presente: 47.260 (pagantes + cortesia)

Renda: R$ 22.476.630,00.