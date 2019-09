Organizada da Inter de Milão defende coros racistas de rivais contra Lukaku

A Curva Nord, principal torcida organizada da Inter de Milão, divulgou um comunicado no qual defende as agressões racistas contra o atacante belga Romelu Lukaku, uma das principais contratações do clube nesta temporada.

No último fim de semana, durante partida pela Série A, torcedores do Cagliari imitaram macacos para o centroavante antes de uma cobrança de pênalti, em mais um episódio de discriminação racial no futebol italiano.

Em uma carta aberta a Lukaku, a Curva Nord, no entanto, afirma que o que aconteceu em Cagliari "não foi racismo", mas sim uma forma de "deixar os adversários nervosos".

"Por favor, considere essa atitude dos torcedores italianos como uma forma de respeito pelo fato de eles terem medo de você, pelos gols que você pode marcar contra seus times, e não porque eles te odeiam ou são racistas", diz o comunicado.

Segundo a Curva Nord, a postura do atacante de defender o combate ao racismo "apenas ajuda na repressão contra os torcedores de futebol" e "contribui para criar um problema que não existe de verdade".

"Os torcedores italianos podem não ser perfeitos, e entendemos sua frustração com essas expressões, mas eles definitivamente não são racistas", conclui a nota. Até o momento, os responsáveis pelo ataque racista a Lukaku não foram punidos. /com informações da ANSA