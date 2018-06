Organizada da Portuguesa cobra reação e pede a saída de dirigentes

A crise da Portuguesa parece não ter um fim. No último sábado, após a derrota para o São Bernardo por 1 a 0, no estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), membros da torcida organizada Leões da Fabulosa cobraram o vice-presidente Manuel Reis e pediram a saída da diretoria liderada pelo presidente Alexandre Barros.

Logo depois do confronto, alguns integrantes da torcida organizada foram até o "Bar da Sueca", que fica localizado dentro do Canindé, e cobraram o vice-presidente. Um torcedor mais exaltado ameaçou Manuel Reis em caso de rebaixamento do clube no Campeonato Paulista da Série A2 - a segunda divisão estadual.

"Nóis (sic) quer vocês fora. Sai por bem ou por mal. Se cair, você vai pagar. Tá entendendo? Se nóis (sic) perder domingo vai sobrar para você. Escreve aí o que estou te falando: nóis vai (sic) quebrar suas pernas", ameaçou o torcedor.

Neste domingo, a Portuguesa recebe o Taubaté, às 10 horas, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 10.ª rodada da Série A2. Sem ganhar há sete jogos - quatro empates e três derrotas -, está na 14.ª colocação e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com sete pontos, um a mais que o Água Santa e dois do lanterna Audax.