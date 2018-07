Organizada define pautas para reunião com diretoria do São Paulo

A Torcida Independente, uma das principais organizadas do São Paulo, divulgou as pautas que pretende discutir com a diretoria tricolor. Como adiantou o Estado, um grupo de torcedores, organizados e comuns, pedirá uma nova conversa, desta vez apenas com dirigentes do clube, para reivindicar espaço em decisões do time. O grupo espera falar com o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva e com o diretor executivo de futebol ainda nesta semana.

A organizada fala em uma "mudança de postura", pouco mais de um ano depois de um incidente no CT, quando um grupo de torcedores invadiu o local para protestar contra a má fase do time, e líderes acabaram sendo condenados pela Justiça por arrombarem o portão do local, furtarem equipamentos e agredirem atletas da equipe. Ainda cabe recurso.

"Não adianta ir protestar no CT, pois já fizemos isso algumas vezes na prática e os resultados foram poucos", afirma a Independente, em nota. "Nossos líderes responderam por processos criminais e as mudanças não existiram. Muito fácil nos recriminar quando dá errado e agora pedir para que nós coloquemos as caras para, novamente, fazer o errado."

Entre as pautas para a conversa com a diretoria, está o pedido manutenção de onze jogadores do elenco do São Paulo em 2018: Sidão, Militão, Rodrigo Caio, Arboleda, Jucilei, Petros, Hernanes, Cueva, Marcos Guilherme, Lucas Pratto e Brenner. O grupo cobrará mais utilização de atletas da base, e pedirá a contratação de dois laterais, dois atacantes de velocidade e um meio-campista.

Os torcedores ainda pedirão informações sobre a atual situação financeira do clube e cobrarão medidas para dar maior "profissionalismo" no futebol do clube: "Chega de amadores gerindo", afirma a organizada, em nota. "Cobraremos a utilização do estatuto de forma correta e não nomeação de amigos para os cargos."

Outra reivindicação é a manutenção em 2018 dos preços populares nos jogos do Morumbi, como aconteceu neste ano, em que o São Paulo conseguiu fazer os quatro maiores públicos do Campeonato Brasileiro em seu estádio. O grupo também pedirá investimentos no programa de sócios-torcedores. " Queremos um marketing forte e um plano de sócios torcedores que funcione, para lotar ainda mais o estádio no próximo."