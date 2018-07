Organizada do Corinthians faz protesto em frente à Assembleia e pede fim de proibições

Principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel realizou um protesto na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo nesta quinta-feira, se posicionando contra as proibições de diversas festividades dentro dos estádios que ocorreram desde a morte de um palmeirense, em abril do ano passado.

Os corintianos entoaram gritos e exibiram faixas contra a decisão do Ministério Público, que desde a confusão entre torcida de abril de 2016, decidiu que está proibida a entrada ao estádio de faixas, bandeiras, instrumentos musicais e qualquer outro adereço.

?? Alô doutor, vamos escutar, a festa no estádio, não pode acabar pic.twitter.com/KxDmCAuCOA — GAVIÕES DA FIEL (@gavioesoficial) 20 de abril de 2017

Sinalizadores também é algo proibido, mas constantemente, os torcedores acendem os artefatos durante os jogos. Contra o Internacional, por exemplo, a partida chegou a ser paralisada duas vezes por causa deste problema.

A Gaviões informou que o vice-presidente da agremiação, Rodrigo González, e outros integrantes da torcida foram recebidos pela assessoria do deputado Olim, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo e que o parlamentar prometeu apoiar a criação de uma comissão dentro da Assembleia para estudar o caso.

"Os Gaviões da Fiel pretendem seguir com os atos até que seja criada uma comissão junto aos deputados que possa dialogar com as torcidas de São Paulo e que resulte na revisão da lei 14.590/2011 que dispõe sobre a identificação dos frequentadores dos jogos de futebol e também sobre o uso da bandeira nos estádios", disse a Gaviões, através de comunicado.