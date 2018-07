Organizada do Corinthians vai ao CT e faz reunião com atletas e diretoria

Membros da torcida organizada Gaviões da Fiel estiveram no CT Joaquim Grava nesta quarta-feira para uma reunião com representantes da diretoria do Corinthians e alguns jogadores do elenco. O assunto foi a queda de rendimento do time no segundo turno do Campeonato Brasileiro e a ameaça da perda da liderança para Palmeiras ou Santos. Seis pontos separam o líder dos rivais paulistas.

+ Corinthians tem sete titulares pendurados e Palmeiras apenas dois

A reunião também contou com a presença do presidente Roberto de Andrade, do gerente de futebol, Alessandro, e do diretor Flávio Adauto. Ainda estiveram presentes os jogadores Cássio, Balbuena, Gabriel e Jô. O quarteto representou o elenco. Na segunda-feira, encerrando a 30.ª rodada, o Corinthians perdeu para o Botafogo por 2 a 1 e viu sua distância na ponta da tabela cair para seis pontos.

Não há informação de qualquer ato violento ou cobrança mais pesada em relação aos jogadores. Os torcedores pediram maior comprometimento e atenção, mas prometeram apoio ao time neste momento delicado da competição. Segundo pessoas que viram e ouviram a conversa, tudo foi falado de forma pacífica e não houve qualquer ameaça ou cobrança mais exagerada.

O elenco se reapresentou nesta quarta-feira e fez um trabalho na academia. Em seguida, houve a reunião com os torcedores e depois os atletas foram assistir a alguns vídeos programados pelas comissão técnica.

+Queda do líder passa por ‘seca’ de gols de Jadson, Rodriguinho e Romero

O Corinthians joga no domingo, contra a Ponte Preta, em Campinas. No domingo da semana que vem, o desafio é o clássico com o Palmeiras, em casa. Até a noite da última terça-feira, já haviam sido vendidos mais de 30 mil ingressos para a partida contra o Palmeiras.

A equipe de Fábio Carille lidera o Campeonato Brasileiro com 59 pontos, seguido por Palmeiras e Santos, segundo e terceiro colocados, respectivamente, que aparecem com 53 pontos.