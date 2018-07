Organizada do Palmeiras chama Paulo Nobre de 'covarde' após caso do aeroporto

SÃO PAULO - A torcida organizada Mancha Alviverde se manifestou nesta quarta-feira, através de comunicado assinado por sua diretoria, sobre a confusão ocorrida no aeroporto em Buenos Aires, semana passada, quando alguns de seus membros atacaram o elenco do Palmeiras após a derrota para o Tigre pela Libertadores. A direção da torcida admitiu o incidente, mas criticou a postura do presidente do clube, Paulo Nobre, classificando-a como "covarde".

"O presidente foi à mídia dizendo que irá lutar contra os ''bandidos'' da torcida. Ele não se contradiz, mas sim, por sua inexperiência e covardia, ataca a maior torcida do seu clube! E simplesmente jogou a Mancha contra todos os torcedores do Palmeiras. Entendemos que o acontecido nos cabe muita reflexão e vergonha, mas não somos criminosos e não aceitamos ser achincalhados por um presidente iludido e querendo levantar bandeira de revolucionário às nossas custas", apontou a Mancha Alviverde.

Logo após o incidente, Paulo Nobre repudiou os ataques sofridos pelos jogadores e pediu que a própria Mancha Alviverde identificasse os agressores e os entregasse para a polícia. Ele ainda prometeu cortar as regalias da torcida organizada em relação à compra de ingressos.

"Não pedimos que o presidente defendesse os torcedores envolvidos, e obviamente ele teria que repudiar os acontecimentos em Buenos Aires. Mas notamos um excesso de oportunismo do clube com o ocorrido. Notamos nosso presidente, e sua empáfia, dizer que cortou privilégios. O privilégio a que ele se refere é o fato de vender ingressos diretamente para nós. Mas pagamos pelos mesmos e nada nos impede de fazê-lo diretamente na bilheteria", apontava a nota.

A Mancha ainda avaliou que o presidente se aproveitou da confusão para desviar o foco de sua administração. "Que faça do Palmeiras um exemplo de administração e competência, vencedor e profissional! E que não faça de nós otários como na transação do Barcos, pois a história contada por eles na imprensa é totalmente o inverso. Não houve sinceridade com a torcida. Não mude o foco do momento do palmeiras e do que nada fez de concreto, transferindo para a Mancha a culpa de suas ineficiências profissionais."

Na quinta-feira pela manhã, os jogadores foram abordados por integrantes da Mancha Alviverde no aeroporto, quando voltavam para o Brasil. A insatisfação era em relação ao meia Valdivia, que, de acordo com o comunicado, teria feito "gestos obscenos" aos torcedores antes do jogo contra o Tigre. Na confusão, no entanto, uma xícara foi lançada no goleiro Fernando Prass, que precisou tomar três pontos na cabeça.