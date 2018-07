Organizada do Palmeiras desafia PM e ignora acordo

Pouco mais de uma hora depois de participar de reunião na sede do 2º Batalhão de Choque, na manhã desta sexta-feira e entrar em acordo com a Polícia Militar, a torcida Mancha Alviverde publicou texto na sua página do Facebook dizendo que seus integrantes vão de Metrô para o Itaquerão, local do clássico de domingo entre Corinthians e Palmeiras.

Mais cedo, a organizada havia aceitado a proposta da PM para fazer de ônibus o trajeto deste sua sede, na Barra Funda, até o estádio, mas a agora a Mancha diz que não há tempo hábil para fretar mais de 30 ônibus para fazer o transporte dos seus associados.

"Informamos a todos nossos associados e palmeirenses em geral que, para o jogo de domingo, não conseguimos com as empresas que fazem fretamento o aluguel dos ônibus, pois seriam necessários mais de 30 ônibus. (A) alegação é que (as empresas de fretamento) não conseguem em tempo hábil essa quantidade (de ônibus), muito menos os motoristas que prestariam esse serviço", diz a nota da organizada.

Segundo o comandante do setor de planejamento e operações do 2º Batalhão de Choque, Alexandre Vilariço, os torcedores do Palmeiras que optarem por qualquer meio de transporte diferente do ônibus responderão civil e criminalmente por eventuais problemas que possam ocorrer no trajeto até o estádio. A PM alega que não tem como garantir a segurança dos palmeirenses que forem ao Itaquerão de metrô, trem ou carro.

Foram reservados à torcida do Palmeiras 2.100 ingressos, todos já comercializados. A expectativa de público é de 37 mil torcedores e até o fim da tarde de quinta-feira haviam sido vendidos 25.500 bilhetes. No dia do jogo, não haverá venda de ingressos no Itaquerão.