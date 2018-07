Organizada do Palmeiras faz ato de apoio ao time neste sábado

A Mancha Alviverde, principal torcida organizada do Palmeiras, vai fazer uma caminhada de apoio ao elenco na manhã deste sábado. O anúncio foi feito nas redes sociais da torcida nesta sexta-feira. "Amanhã contamos com todos os palmeirenses para a caminhada de apoio ao elenco até o CT. Sabemos que o Palmeiras precisa de nós nessa reta final e vamos mostrar a nossa força", diz o convite.

Preocupado com questões de segurança, os torcedores lembram a realização do clássico entre São Paulo e Corinthians no Morumbi às 19h30 pelo Campeonato Brasileiro e pedem que os palmeirenses evitem o transporte público, "principalmente com as vestimentadas da torcida".

A partida diante do Internacional, domingo, é a última sem a venda de ingressos para o Setor Gol Norte, onde normalmente se concentram os torcedores organizadores. A medida foi uma punição do Ministério Público por causa da briga entre palmeirenses e flamenguistas em partida disputada em Brasília no dia 5 de junho.

Além da punição de cinco jogos, o Palmeiras terá de cumprir 10 jogos sem qualquer representação de torcidas organizadas (faixas, camisas, bandeiras etc) além de pagar multa de R$ 60 mil.