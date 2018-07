Organizada do São Paulo faz convocação em homenagem a Lugano: '60 mil no Morumbi'

A Torcida Independente, principal organizada do São Paulo, tem expectativa de ver mais de 60 mil torcedores no último jogo do time no Campeonato Brasileiro, no próximo domingo, contra o Bahia. A partida vai marcar o retorno do time ao Morumbi depois de dois meses, enquanto o estádio recebia atrações musicais.

A convocação nas redes sociais da organizada foca na possibilidade de que este seja o último jogo do ídolo Lugano com a camisa tricolor. O uruguaio não deve renovar seu contrato com o São Paulo ao fim deste ano e, após negar um "jogo especial de despedida", depois do Brasileiro, tem chance de atuar como titular diante dos baianos.

"Nosso ídolo Lugano não aceitou festa de despedida do clube, mas a do torcedor não tem como negar. Último jogo do Lugano: 60 mil", publicou a organizada, que ainda pede que o clube faça mais um treino aberto no estádio, antes da partida. "Transfira o treino para o Morumbi. Último treino do Lugano: 40 mil."

​Na segunda, o São Paulo anunciou a venda de 30 mil ingressos a R$ 1 para a partida de domingo. De acordo com o o clube, a intenção é homenagear a torcida tricolor pelo apoio nesta que foi uma das piores temporadas do time no Brasileirão.