Organizada do São Paulo promete 'escoltar' o time do CT ao Pacaembu para clássico

A Torcida Independente, maior organizada do São Paulo, anunciou nesta quinta-feira que vai "escoltar" o time no trajeto do Centro de Treinamento da Barra Funda ao estádio do Pacaembu, no próximo sábado, para o duelo contra o Santos.

+ Elenco do São Paulo quer 'pés no chão' para evitar novas oscilações em retomada

A convocação foi feita pelas redes sociais. A organizada pede que torcedores se concentrem às 13h na frente do CT. O jogo está marcado para 17h no gramado municipal.

A expectativa para o clássico é de casa cheia no estádio em que o São Paulo faz mando de campo enquanto o Morumbi está sendo utilizado para shows. Mais 22 mil ingressos já foram vendidos até esta quinta-feira. Nas outras partidas no Pacaembu, levou 26,8 mil torcedores contra Atlético-PR e quase 33 mil contra o Flamengo.

O elenco vem exaltando a importância da torcida para a luta contra o rebaixamento no Brasileirão. O time tem os quatro maiores públicos do torneio. O recorde é de 61,1 mil pagantes no clássico com o Corinthians, no Morumbi.