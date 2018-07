Organizada prepara música para Rogério Ceni treinador

Não demorou muito para que a torcida do São Paulo se mexesse para homenagear o ídolo Rogério Ceni. A organizada Independente já tem uma música para homenagear o ex-goleiro e vai estrear o canto nas arquibancadas no dia 4 de dezembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, quado o tricolor recebe o Santa Cruz no Pacaembu.

"Já temos a música na mente e ele tem a mesma melodia daquela dos 'mil gols', que fala de Pelé e Maradona e foi muito usada na Copa. São três pessoas que podem ouvir essa música nas arquibancadas agora: o Pelé, o Maradona e agora o Rogério Ceni", afirma Henrique Gomes, o Baby, dirigente da uniformizada.

Ele conta que a letra ficou assim: "Mito, mito, mito, mito. Artilheiro, matador, torcedor e treinador". E isso vai sendo repetido pelos torcedores. "Ele será um atrativo a mais para o próximo ano. Ele tem liderança, tem grupo na mão e faz uma preleção é ótima. Se ele conseguir fazer isso, será um grande treinador", avisa.

Baby lembra que Rogério Ceni será muito importante e garante o apoio incondicional das arquibancadas. "Ele veste a nossa cmisa, sabe da importância da organizada para o clube. Ele é um mito para a torcida. Temos um respeito enorme por ele, fizemos o maior bandeirão do mundo em sua homenagem. Do começo ao final vamos apoiar nosso ídolo. A Independente sempre apoiou e estamos fechados com ele", garante.