Organizada vai ao Parque São Jorge questionar presidente do Corinthians

Membros da torcida organizada Camisa 12 foram ao Parque São Jorge, sede do Corinthians, na noite desta segunda-feira para questionar o presidente do clube, Andrés Sanchez, sobre o momento ruim da equipe no segundo semestre.

Os torcedores foram recebidos sem que a reunião tivesse sido agendada com antecedência. O principal tema foi a má fase da equipe. No Campeonato Brasileiro, a equipe venceu apenas um dos últimos oito jogos e está se afastando da briga por uma vaga na Libertadores. Com o final da 24ª rodada, a equipe caiu para a 10ª posição.

Possíveis contratações e até a presença de Andrés na festa de aniversário do Palmeiras também foram assuntos da reunião. Eleito presidente em fevereiro, Sanchez tem relação próxima com as organizadas do clube e já recebeu membros de outras torcidas.

Nas redes sociais, membros da organizada revelaram que podem também ir ao CT Joaquim Grava cobrar os jogadores em caso de derrota para o Flamengo na quarta-feira, no Maracanã, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Nesta terça-feira, a torcida organizada Gaviões da Fiel convocou seus membros para acompanharem o embarque da delegação para o Rio de Janeiro. A convocação nas redes sociais fala em "apoio", mas algumas críticas também devem ser feitas. Inúmeros torcedores reclamaram do desempenho da equipe no clássico diante do Palmeiras e pedem mudanças na escalação. Os principais alvos são o atacante Roger, os laterais Mantuan e Danilo Avelar e o volante Douglas. "Vamos soltar a voz e incentivar o nosso time pra fazer o jogo da vida, pois no jogo de volta estaremos na nossa casa para fazer a festa nas arquibancadas", diz nota oficial da torcida.