Organizadas brigam e Cruzeiro cancela festa do título

SÃO PAULO - Shows e cerveja gratuita para comemorar título ou briga? As torcidas organizadas do Cruzeiro preferem brigar. Neste domingo, depois de a equipe campeã brasileira perder do Bahia em pleno Mineirão, duas organizadas do clube guerrearam nas ruas ao redor do estádio. O confronto foi tão feio que a diretoria resolveu cancelar a festa.

A briga envolveu a Pavilhão Independente e Máfia Azul depois da festa no gramado do Mineirão. Os torcedores esperavam o show de Alexandre Peixe a distribuição de cerveja começar, do lado de fora do Mineirão, quando foram surpreendidos pela briga entre as duas organizadas.

Ainda não há informação oficial de feridos e presos, mas o Cruzeiro decidiu cancelar a festa, que teria o maior trio elétrico do mundo, conhecido como Dragão. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol do Cruzeiro, Alexandre Mattos pediu que a justiça seja dura com os baderneiros. Por conta de uma briga entre essas duas organizadas no clássico contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro perdeu dois mandos de campo. Cumpriu o primeiro e terá que começar o Brasileirão do ano que vem jogando longe de Belo Horizonte.