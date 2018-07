Organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro são banidas de estádios

O clássico realizado no estádio Mineirão, no último dia 21 de setembro, válido pelo Campeonato Brasileiro, motivou o Ministério Público de Minas Gerais a punir de forma severa três torcidas organizadas de Cruzeiro (Máfia Azul e Pavilhão Independente) e do Atlético-MG (Galoucura).

Durante seis meses, os integrantes das torcidas organizadas dos clubes mineiros não poderão circular num raio de cinco quilômetros de qualquer estádio do páis em dias e horários de jogos. A punição também se estende para os próximos cinco jogos entre os clubes Atlético-MG e Cruzeiro. A medida é preventiva e não oferece recurso.

Durante o clássico entre as equipes mineiras, sinalizadores e bombas foram utilizadas pelas torcidas e os clubes podem ser punidos nesta terça-feira pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).