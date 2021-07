Organizadas do Corinthians protestam no CT contra diretoria e carência de futebol

O Corinthians queria paz na semana livre de treinos para "colocar a casa em ordem". Mas a quarta-feira foi agitada no CT Joaquim Grava, em São Paulo, com protesto de cinco torcidas organizadas do clube. Revoltados com a falta de resultados, os torcedores voltaram a pedir a demissão de Roberto de Andrade e de Alessandro, diretor e gerente de futebol, respectivamente, além de exigir contratações e melhores resultados no campo.

Foram espalhadas diversas faixas na porta do CT, enquanto os jogadores trabalhavam. "Renovação e Transparência? Inimigos da Fiel Torcida. Basta!", reclamaram do lema da diretoria, que estaria desviando dinheiro e investindo errado no time. "Devoraram nosso Corinthians", trouxe outra faixa. Não pouparam nem o ex-presidente Andrés Sanchez.

O forte protesto fez o presidente Duílio Monteiro Alves abrir o CT para um líder de cada torcida. Ouviu os protestos, mas não aceitou abrir mão de seus "homens de confiança" na direção. Logo após, ainda "ouviu" outras críticas de quem ficou do lado de fora do centro de treinamento.

O presidente prometeu a chegada de mais reforços de peso - já trouxe o meia Giuliano - e pediu sete jogos de prazo, até o final do primeiro turno do Brasileirão, para organizar o clube e acabar com o péssimo futebol e os resultados negativos.

As torcidas organizadas não informaram se terão paciência de esperar o prazo estipulado. Mas podem dar um pouco de tranquilidade para os jogadores trabalharem. Já os dirigentes não vão ganhar um dia de paz, prometem.

O Movimento Salve o Corinthians prepara para a manhã desta quinta-feira um novo e gigante protesto. A manifestação será feita por meio de faixas, que serão colocadas em ruas, avenidas, viadutos e pontos turísticos de cidades e capitais do Brasil, além de outros países.