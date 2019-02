Organizadas do Flamengo convocam torcida para abraço coletivo após tragédia

Algumas das principais torcidas organizadas do Flamengo utilizaram as redes sociais para preparar uma homenagem às vítimas da tragédia no Ninho do Urubu. Elas convocaram torcedores rubro-negros para um abraço coletivo, que acontecerá na tarde deste sábado.

Em evento chamado "Abraço simbólico na Gávea", as organizadas Raça Rubro-Negra, Torcida Jovem do Flamengo, Fla Manguaça, Urubuzada, Império Rubro-Negro e Nação 12 convocam torcedores do clube para o ato que acontecerá às 17 horas deste sábado, na Praça Cláudio Coutinho.

Em outra homenagem, flamenguistas nas redes sociais pediram que os torcedores cantem o hino do clube às 19 horas, quando o time rubro-negro deveria enfrentar o Fluminense pela semifinal da Taça Guanabara - a partida foi adiada para quinta-feira por causa da tragédia.

"Amanhã, às 19h, onde você estiver, cante o hino do Flamengo. Se você escutar, cante junto. Se não escutar, cante para alguém escutar. Vamos fazer a cidade cantar em homenagem a nossos garotos", diz o texto.

Nas primeiras horas da última sexta-feira, um incêndio tomou conta do alojamento das categorias de base do Flamengo no Ninho do Urubu. Dez jogadores entre 14 e 17 anos morreram e outras três pessoas ficaram feridas.