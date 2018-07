Organizadas são suspeitas pela morte de torcedor do Avaí

A Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina trabalha com três hipóteses em relação à morte do torcedor do Avaí atingido por uma pedra na BR-101, na madrugada desta quarta-feira, em Balneário Camboriú. Uma delas, a mais provável, é que o crime tenha sido cometido por integrantes de torcidas organizadas de um clube catarinense.

Segundo o órgão, assaltos são incomuns no local onde as pedras foram atiradas contra um micro-ônibus que transportava os torcedores do Avaí. A última hipótese é a de uma "brincadeira de mau gosto", na qual os envolvidos não teriam a intenção de ferir ninguém.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o micro-ônibus teria sido seguido por 20 quilômetros antes de ser atingido. Um dos passageiros disse que viu um Corsa e um Gol seguindo o veículo. Os automóveis, depois, aparecem nas imagens cedidas pela concessionária Autopista Litoral Sul. A possibilidade reforça a ligação das organizadas no crime. A Polícia já ouviu duas testemunhas. Além disso, foram pedidas outras imagens da BR-101 à concessionária que administra a via.

João Grah, de 27 anos, estava sentado ao lado do motorista no momento do ataque. O torcedor fazia parte do grupo de 20 pessoas que viajaram a Curitiba para assistir à partida Paraná e Avaí. O jogo foi iniciado às 19h30, no Estádio Durival Britto e Silva. Depois da partida, o micro-ônibus deixou a capital paranaense rumo a Florianópolis.

Por volta da 0h30, depois de percorrer 220 quilômetros, a 80 do destino final, o veículo foi atingido por três pedras grandes ao passar sob uma ponte na altura do km 136 da BR-101, no município de Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina. As pedras foram atiradas de cima do viaduto, como mostram as imagens cedidas pela concessionária Autopista Litoral Sul.

Uma das pedras bateu do lado esquerdo do para-brisa, atravessou o vidro e atingiu o lado esquerdo da cabeça de João. O torcedor teve afundamento do crânio com o impacto. Outra pedra foi jogada na direção do motorista. O para-brida, porém, não se rompeu. Dez pessoas, em dois carros, participaram do ataque.

Após o crime, o micro-ônibus percorreu mais oito quilômetros, até o posto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal em Itapema. Duas ambulâncias se dirigiram para o local. João foi encaminhado para Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú, mas não resistiu e morreu. O velório ocorreu às 15h desta quarta-feira, na Câmara de Vereadores de Santo Amaro da Imperatriz. O sepultamento, por sua vez, acontecerá às 9h desta quinta-feira, no cemitério da Igreja Matriz de Santo Amaro da Imperatriz.

A viagem dos torcedores do Avaí foi organizada, segundo a polícia, pelas redes sociais. Eles não têm qualquer vínculo com torcidas organizadas do time catarinense. A diretoria do clube lamentou a morte em nota oficial. "O Avaí Futebol Clube repudia este ato violento que tirou a vida de um jovem, e espera que as autoridades cheguem aos autores para que sejam punidos com os rigores da Lei", disse.