Organizador vê Copa começando com chegada do Brasil

Os organizadores da Copa do Mundo não esconderam que ficaram eufóricos com a chegada da seleção brasileira em Johannesburgo. Para Irvhin Khoza, presidente do comitê organizador local, a competição começou nesta quinta-feira, com a chegada da equipe pentacampeã mundial.

"A chegada do Brasil dá uma grande confiança a todos os sul-africanos que esta Copa do Mundo está realmente acontecendo", afirmou Khoza, que recepcionou a seleção brasileira no aeroporto Oliver Tambo. Após o desembarque, a equipe seguiu para o Hotel Fairway.

"Se pode ver que estão confiantes e com seriedade para este torneio", completou Khoza, que revelou que o técnico Dunga disse que a seleção brasileira "está pronta" para a disputa do Mundial da África do Sul.

A seleção está completa, já que o zagueiro Lúcio e o lateral-direito Maicon se juntaram à delegação no próprio aeroporto de Johannesburgo. O Brasil jogará a sua primeira partida na Copa no dia 15 de junho, no Estádio Ellis Park, de Johannesburgo, contra a Coreia do Norte.