Organizadores russos já preveem aumento de segurança para Copa das Confederações

"Percebemos que, devido às circunstâncias atuais no mundo, devemos dar uma ênfase especial à segurança. Discutimos este tópico em detalhes e nossos colegas da Fifa nos pediram uma atenção especial às Fan Fests", afirmou Vitaly Mutko, ministro do Esporte russo e presidente do Comitê Local.

O dirigente garantiu que o recente corte de custos na organização do Mundial não vai afetar este incremento na segurança. "Considerando o orçamento do comitê, esta otimização dos recursos já foi processada. Para nós, é importante que tudo aconteça de acordo com nossas possibilidades financeiras."

Mutko comentou também sobre a preparação dos estádios para os dois eventos - Copa das Confederações e Mundial. E admitiu que a sede de Kaliningrado, uma das 11 da Copa do Mundo, está com seu projeto atrasado.

"Kaliningrado tem um atraso. O governo local apresentou um projeto, que não foi aprovado. Agora ele está sob avaliação de especialistas novamente. Esperamos por uma conclusão favorável ao projeto do estádio rapidamente", declarou o dirigente russo.