Orgulho da mãe Yong, Zizao luta por um gol com a camisa do Corinthians

SÃO PAULO - A fã número 1 de Zizao, sua mãe Yong lê, em seu iPad, um jornal chinês que dá destaque ao seu filho, titular nos dois últimos jogos do Corinthians. Ela está sentada e espera pacientemente, sem falar com ninguém, o fim do treino da sexta-feira.

Zizao chegou ao CT por volta das 15h, fez academia, disputou um rachão e participou de uma atividade para aperfeiçoar o chute, seu ponto fraco. Passava das seis da tarde e chovia quando Tite dispensou os jogadores daquele que foi um dos últimos treinos do filho de dona Yong no time principal.

"Não tenho de pensar nisso agora, penso em fazer o meu melhor, quem joga, quem não joga é do treinador, ele irá escolher os jogadores", disse Zizao ao Estado, ao responder uma pergunta de como ele vai se sentir quando, a partir da próxima rodada, os titulares voltarem ao time.

Zizao vive um momento único. Sem Emerson, Guerrero, Pato, ele é a estrela do time reserva do Corinthians neste início de Campeonato Paulista - hoje ele enfrenta o Mirassol, às 17h.

Na última quarta-feira, pela primeira vez jogou no Pacaembu. Antes, domingo passado, havia feito seu primeiro jogo como titular. Após um ano alijado do time, poder jogar três partidas consecutivas é a glória.

"Estou muito, muito, feliz, e agradeço ao Tite, à minha equipe e aos torcedores. Ano passado não tive muitas chances, eu me machuquei, mas agora está tudo bem e espero que o próximo jogo seja melhor para nosso time."

Zizao revelou que sonha com um gol para retribuir o carinho que a torcida do Corinthians tem em relação a ele, independente se ele é ou não titular, se ele é ou não bom jogador.

"Eu não imaginava que seria assim, mas agora eu sei porque a torcida é fanática por futebol, e eu me sinto feliz que as pessoas gostem de mim desse jeito. Essa sensação de que todos estão te apoiando é boa."

A iniciativa de contratar um jogador chinês partiu do departamento de marketing do Corinthians, numa dessas ideias megalomaníacas de conquistar mercado daquele país ou pelo menos de ganhar repercussão internacional.

Quando Zizao foi contratado, pairou uma incerteza do tamanho da China quanto ao seu talento, sua capacidade de jogar futebol no Brasil e num dos elencos mais fortes (e caros) do País.

Zizao não está muito preocupado se está no Corinthians por causa do marketing em torno dele.

"Não me importo com isso. Sei que posso jogar no Brasil, que posso fazer parte da equipe." Dona Yong também concorda com o filho. "Estou orgulhosa."

A 'aventura' Zizao terminará no final deste ano, quando se encerra seu contrato com o Corinthians e ele provavelmente voltará para a China. "O futebol no Brasil é mais técnico, mais rápido. Evoluí como jogador."