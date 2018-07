Orlando City confirma a contratação do meia Júlio Baptista

Longe dos gramados desde que foi dispensado pelo Cruzeiro no fim do ano passado, o meia Júlio Baptista foi confirmado nesta quarta-feira como novo reforço do Orlando City. No futebol dos Estados Unidos, o jogador poderá reeditar com Kaká a parceria que tiveram no São Paulo, em 2003. O clube norte-americano não revelou o tempo de contrato.

"Júlio é um jogador forte e versátil, com uma valiosa experiência em clube de nível internacional", disse o técnico Adrian Heath, que tem Kaká como seu principal líder em campo. "Gostamos muito do que vimos no início desse mês, quando ele esteve treinando conosco. Estamos muito satisfeitos com a decisão de integrá-lo ao time."

Júlio Baptista chega ao Orlando City como a grande aposta da equipe para o setor ofensivo. Com seus 163 gols em 526 partidas, o meia-atacante de 34 anos deve acrescentar ao time toda sua experiência, conquistada defendendo times como Real Madrid, Arsenal e Roma. Tem também passagens vitoriosas pela seleção brasileira, pela qual faturou duas Copa das Confederações e duas edições da Copa América.

O meia-atacante não a companhia de um compatriota somente dentro de campo. O Orlando City pertence ao brasileiro Flávio Augusto da Silva. O clube estreou na Major League Soccer (MLS), a principal liga norte-americana, em 2015. Ficou em sétimo lugar na Conferência Leste e acabou ficando de fora dos playoffs da competição.