Orlando City contrata por empréstimo o zagueiro Antônio Carlos, do Palmeiras

O Orlando City anunciou nesta segunda-feira a contratação por empréstimo de um ano do zagueiro Antônio Carlos para a disputa da temporada 2020 da Major League Soccer (MLS). O jogador estava no Palmeiras desde 2017.

"Estamos felizes em receber Antônio Carlos no Orlando City. Ele é um zagueiro experiente, com grande velocidade, habilidade e força nas bolas altas", disse o vice-presidente de operações de futebol da Orlando City, Luiz Muzzi. "Estamos muito felizes em fazer essa contratação antes do ano novo e estamos animados para ver tudo o que Antônio Carlos realizará em 2020."

Com 56 jogos pelo Palmeiras, Antônio Carlos, de 26 anos, atuou em 22 partidas, com um gol e uma assistência, na campanha vitoriosa da equipe no Campeonato Brasileiro de 2018.

Em 2019, o zagueiro disputou 12 jogos pelo Palmeiras, contabilizando uma assistência. Foram nove no Campeonato Brasileiro e três na Copa Libertadores.

New Lion Welcome to City, Antônio Carlos! #VamosOrlando — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) December 30, 2019

Antônio Carlos iniciou sua carreira profissional no Corinthians em 2012, participando de três partidas. Antes de sua passagem pelo Palmeiras, Antônio Carlos tinha passagens por empréstimo no Oeste, Avaí, Flamengo e Ponte Preta. Nesse período, foram 43 jogos e dois gols marcados.